شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري الأمريكي يقفز 19 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 18.9% بنحو 7.5% خلال يوليو/تموز الماضي، مع زيادة الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الخميس، أن عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بلغ 63.6 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، مقابل عجز قدره 53.5 مليار دولار في الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري في أكبر اقتصاد في العالم سيبلغ 58.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة بنحو 8.1% على أساس شهري يوليو/تموز الماضي لتصل إلى 168.1 مليار دولار.
في حين صعدت الواردات الأمريكية بنسبة 10.9% خلال يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 231.7 مليار دولار.
ويعكس الهبوط في عجز الميزان التجاري الأمريكي زيادة في عجز السلع إلى 80.9 مليار دولار، وانخفاضاً في فائض الخدمات إلى 17.4 مليار دولار.
وفي غضون أول 7 أشهر من العام الجاري، ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي والخدمي للولايات المتحدة بنحو 6.1 مليار دولار أو 1.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.
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