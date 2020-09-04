تباطؤ نمو نشاط الخدمات في أمريكا خلال أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، وسط هبوط الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي سجل مستوى 56.9 نقطة خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 58.1 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي الأمريكي خلال الشهر الماضي سيهبط إلى مستوى 57 نقطة.

كما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 62.4 نقطة خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 67.2 نقطة خلال الشهر السابق له.

في حين تراجعت الطلبيات الجديدة بنحو 10.9 نقطة خلال الشهر الماضي إلى مستوى 56.8 نقطة، في حين صعد مؤشر التوظيف خلال الشهر الماضي إلى 47.9 نقطة من 42.1 نقطة في الشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، كشفت مؤسسة «ماركت» عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بالولايات المتحدة إلى 55 نقطة في الشهر الماضي بالقراءة النهائية، مقارنة مع 54.8 نقطة في المسجلة في الشهر السابق له.