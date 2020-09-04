717 مبايعة عقارية بـ 1.5 مليار درهم في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 717 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم، منها 136 مبايعة للأراضي بقيمة 761.91 مليون درهم و581 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 747.53 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة ند الحمر، تليها مبايعة بقيمة 96 مليون درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة «اليلايس 2» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.87 مليار درهم منها 147 رهن أراض بقيمة 4.69 مليار درهم و173 رهن فلل وشقق بقيمة 188.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وآخر في منطقة ند حصة بمليار درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 52 هبة بقيمة 162.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 27 مليون درهم.



التقرير اليومي

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات، أكثر من 717 مليون درهم حيث شهدت الدائرة، الخميس، تسجيل 118 مبايعة بقيمة 191.57 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 82.58 مليون درهم و100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 108.99 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحمرية.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 19 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة الكفاف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 481.98 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 454.62 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 27.36 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 269 مليون درهم وآخر في منطقة الصفا الثانية بقيمة 49 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة