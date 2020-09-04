شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات قيادية في «أدنوك للتوزيع» و«إعمار مولز» و«دريك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أقرت «أدنوك للتوزيع» تعيين محمد الهاشمي في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة، بعد استقالة بيتري بنتي. وسوف يتولى أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالأنابة، مسؤوليات المدير التنفيذي للعمليات، إضافة إلى مسؤولياته الحالية كتدبير مؤقت.

من جهتها، أعلنت «إعمار مولز» عن تعيين راجيف سوري في منصف الرئيس التنفيذي للشركة.

وكذلك، عينت «دريك آند سكل إنترناشيونال» منير منصور في منصب الرئيس التنفيذي للشركة وشركاتها التابعة، وبيتر لالور في منصب الرئيس المالي للمجموعة ليحل محل الرئيس المالي الذي ترك الشركة.

من جانب آخر، أعلنت «الخليج للصناعات الدوائية - جلفار» عن تعيين عادل خلف مستشاراً عاماً للشركة اعتباراً من 1 سبتمبر.

كذلك، ينظر مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين، في استقالة سعيد عمير يوسف المهيري من منصبه، كعضو مجلس إدارة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر.

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