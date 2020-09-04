5 شركات تستحوذ على 45% من سيولة الأسهم.. إغلاق أخضر لمؤشري أبوظبي ودبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

صعدت مؤشرات الأسهم المحلية في جلسة نهاية الأسبوع، الخميس، بدعم من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك العقار، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 1%، كما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً طفيفاً، بنسبة 0.11%.

وبقيت السيولة في مستويات مرتفعة لكن أقل من الجلسات السابقة، لتصل إلى 708 ملايين درهم، بتداول 542.3 مليون سهم، نفذت عبر 7300 صفقة، كما شهد سوق دبي المالي 311.1 مليون درهم، بتداول 428.1 مليون درهم، كما شهد سوق أبوظبي 397 مليون درهم، بتداول 114.2 مليون سهم.

واستحوذت 5 شركات على 45% من سيولة المتعاملين بنحو 318 مليون درهم، حيث استقطب «أبوظبي الأول» 100 مليون درهم و«الدار» 93 مليون درهم، و«العالمية القابضة» 73 مليون درهم و«الإمارات دبي الوطني» 52.4 مليون درهم.

سوق دبي

واتجه مؤشر سوق دبي المالي صعوداً مع نهاية الجلسة، وسط حالة من التذبذب الذي سيطر على حركة السوق منذ بداية التعاملات، ليغلق مرتفعاً 1.02%، مضيفاً 23 نقطة مكاسب، عند 2282.7 نقطة، بعدما تلقى المؤشر دفعة قوية من سهمي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» اللذين مكناه من تسجيل أفضل أداء يومي في 7 جلسات.

وصعد قطاع العقار 1.88%، مدفوعاً بارتفاع سهم «إعمار العقارية» 2.74%، ليغلق عند 2.99 درهم، بتداولات بلغت 50 مليون درهم، كما ارتفع «ديار» 1.32% و«إعمار مولز» 2.14% و«إعمار للتطوير» 1.33% و«داماك» 0.34%، بينما تواصلت عمليات جني الأرباح على سهم «أرابتك» ليتراجع 4.9% إلى 0.695 درهم، كما تراجع «الاتحاد العقارية» 1.6% إلى 0.302 درهم، بتداول 42 مليوناً.

وارتفع قطاع البنوك 0.86%، وسط تباين في أداء قياديات القطاع، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 3.13% إلى 4.28 درهم، بتداول 32.14 مليون درهم، بينما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.91% إلى 10.8 درهم، بتداول 52.3 مليون درهم.

وسجل قطاع الاستثمار تحسناً طفيفاً مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.83% إلى 1.21 درهم، بتداول 3 ملايين درهم، بينما تراجع «شعاع» 2.64% إلى 0.700 درهم، بتداول 7.3 مليون درهم.

وتراجعت قطاع التأمين 1.16%، مع هبوط سهم «سلامة» 1.93%، بعدما فشل في المحافظة على أداء الأخضر في مطلع الجلسة، كما تراجع «أمان» 2.4% و«دار التكافل» 4.9%.

وارتفع السلع، بعدما ارتفع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» وحيداً بنسبة 2.2% إلى 0.141 درهم، بتداول 7.7 مليون درهم.

وسيطر الأخضر على إغلاقات قطاع النقل، حيث ارتفع «العربية للطيران» 0.9% و«أرامكس» 0.56% و«الخليج للملاحة» 0.40%.

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مؤشر سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.11%، بما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند 4552.2 نقطة، بدعم من قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 0.26%، بعدما تلقى المؤشر دعماً من «أبوظبي الأول» الذي ارتفع 0.35% إلى 11.56 درهم، بتداول 100.13 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.99% إلى 4.07 درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.54% إلى 5.55 درهم.

وارتفع قطاع العقار 0.39%، حيث واصل سهم «الدار» ارتفاعه، بنسبة 0.48% إلى 2.1 درهم، بتداول 92.7 مليون درهم، بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1% إلى 0.395 درهم.

وارتفع الاتصالات 0.12%، بعدما ارتفع «اتصالات» السهم القيادي في المؤشر بنفس النسبة إلى 16.72 درهم، بتداول 17.56 مليون درهم.

وتراجع الاستثمار 1.41%، متأثراً بانخفاض «العالمية القابضة» 2.12% إلى 37 درهماً، بتداول 73 مليون درهم، بينما ارتفع «إشراق» 6.27% إلى 0.39 درهم.

وتراجع الطاقة 0.10%، متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 1.31% و«طاقة» 0.67%، رغم ارتفاع «دانة غاز» 1.22% إلى 0.749 درهم.

الاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد الاستثمارات حسب الجنسية، سجل الأجانب غير العرب محصلة بيع في أبوظبي بنحو 26.4 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 8.7 مليون درهم، ووصل إجمالي مشترياتهم نحو 212.5 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 230.2 مليون درهم.

وسجل المواطنون محصلة شرائية في أبوظبي بنحو 20.4 مليون درهم، ومحصلة بيعية في دبي بنحو 12.1 مليون درهم، بعدما وصلت مشترياتهم إلى 418 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 409.7 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شرائية في السوقين بنحو 11 مليون درهم، بمشتريات بنحو 23.2 مليون درهم، ومبيعات بنحو 12.15 مليون درهم.

وسجلت المؤسسات محصلة شرائية في دبي بنحو 6.5 مليون درهم، ومحصلة بيعية في أبوظبي بنحو 3.3 مليون درهم، حيث بلغت مشترياتهم نحو 466.5 مليون درهم، ومبيعاتهم 463.3 مليون درهم.