إطلاق مبادرة «اسأل تحكيم» للاستشارات القانونية في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي «تحكيم» مبادرة نوعية ضمن برامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية تحمل عنوان «اسأل تحكيم»، بهدف خدمة المجتمع وزيادة تفاعل الجمهور مع المركز، عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الحديثة، وتعزيز مكانته كمرجعية معلوماتية ومصدر للاستشارات القانونية في الدولة بشكل خاص، والمنطقة بصفة عامة.

وأوضح أحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، أن الفكرة الرئيسية للمبادرة تتلخص في توفير شبكة من القانونيين والمختصين في مختلف المجالات والقطاعات، من أجل تقديم الاستشارات، والحلول القانونية لفض النزاعات، من خلال الإجابة على أسئلة الجمهور المطروحة.

وأضاف العجلة: بموجب المبادرة سيتم فتح باب الأسئلة للجمهور العام، وسيشرف الشخص المختص من شبكة مركز تحكيم بالإجابة على السؤال وتقديم المشورة في فترة لا تتجاوز 24 ساعة، وسيتم الإفصاح لاحقاً عن الأسئلة والأجوبة دون التدخل في أية خصوصية للجمهور عبر قنوات المركز لتعميم المعلومة والفائدة.

وتطرق أحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، إلى آلية عمل المبادرة قائلا إنه سيتم توفير شبكة من القانونيين والمختصين في مختلف المجالات الاجتماعية والقطاعات التجارية والاقتصادية، ووضع جدول أعمال المختص المسؤول وآليات التواصل مع المحكين، داعياً الجمهور الاستفادة من المبادرة والتفاعل معها عبر طرح استفساراتهم وأسئلتهم، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو منصات المركز عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.