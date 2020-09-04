شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تفقد نحو 180 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الخميس بشكل حاد مما عرض صانعة "آيفون" و"آيباد" لتكبد خسائر فادحة ناهزت 180 مليار دولار من قيمتها السوقية.



وتعد هذه الخسائر هي الأكبر بالنسبة لأي شركة أمريكية في يوم واحد، لكن قيمة "آبل" السوقية لا تزال أعلى تريليوني دولار.



وتزامنت خسائر سهم "آبل" مع الضغوط الشديدة اعلى أسهم القطاع التكنولوجي مما دفع "وول ستريت" لتكبد خسائر فادحة في جلسة الخميس.

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يذكر أن "آبل" تلقت دعما في الآونة الأخيرة من قرار مجلس إدارة الشركة بتقسيم السهم لجذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الإثنين الماضي.



وحققت "آبل" نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الثاني من العام الجاري حيث سجلت أرباحا وإيرادات قوية بدعم من مبيعات "آيفون".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 8% وأغلق جلسة الخميس عند 120.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 128.8 دولار وأقل سعر عند 120.5 دولار، وبلغت القيمة السوقية للشركة 2.25 تريليون دولار.