شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جوجل" يهبط بأكثر من 5% وسط ضغط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "ألفابت" (المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل") خلال تعاملات يوم الخميس تزامنا مع ضغوط شديدة على القطاع التكنولوجي.



يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر وجود ضغوط من مسؤولي وزارة العدل الأمريكية على الادعاء العام في الولايات المتدة لاتخاذ خطوات عقابية ضد محرك البحث الإلكتروني الشهير بسبب ممارسات احتكارية.



هذا، وذكرت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" أن "جوجل" و"يوتيوب" المملوكتان لـ"ألفابت" تورطتا في ممارسات احتكارية.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة أن "جوجل" تواصل التعاون مع الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالتحقيقات المستمرة بشأن حماية المنافسة ودرء مخاطر الاحتكار.



وبالتزامن مع هذا الأمر، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات التكنولوجية الكبرى لتأثيرها على الأسواق بشكل سلبي وخرقها لقواعد المنافسة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ألفابت" بنسبة 5.1% وأغلق جلسة الخميس عند 1629.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1700 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1607.7 دولار.