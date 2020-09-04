شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الغاز الطبيعى للسيارات" يؤكد تحويل 320 ألف سيارة من بنزين إلى غاز حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات، إن هناك أسباب كثير تدفع المواطن لتغير سياراته للغاز بدلا من البنزين، أولها التوفير لأن سعره أرخص، كما أنه يقلل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة، مشيرا إلى أنه الحديث عن تأثر الموتور باستخدام الغاز غير صحيح، مشيرا إلى أن البعض قام بإزالة "تانك" البنزين، وأن تسير السيارة باستخدام الغاز مباشرة، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضرر من تحويل السيارة من الغاز للبنزين أثناء السير بها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، أنه سيتم تركيب "مقدم شرار" وهي قطعة يتم تركيبها، هدفها القيام بمهام أكثر كفاءة من البنزين، كما أن هناك عنصر أمان كبير، ففي حالة وجود أي تسريب، يقوم "بلف الأسطوانة" بالتوقف مباشرة، مشيرا إلى أن تلك الأسطوانات، هي الأكثر أمانا منذ بدء استخدام الغاز منذ 25 سنة، وهناك 320 ألف سيارة في مصر حولت من بنزين لغاز، وخلال عام 2020، تم تحويل حوالي 25 ألف سيارة.

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وأوضح أن هناك خطة رائعة للطبقة المتوسطة، بمتعلقة بالطرازات القديمة للسيارات، حيث يحصل على قرض ميسر لشراء سيارة جديدة وتحويلها إلى الغاز، وأن كل السيارات يمكن تحويلها الآن بلا استثناء، مشيرا إلى أن "التوك توك" نفسه يمكن تحويله من بنزين إلى غاز.

وقال إن بعض الدولة المتقدمة تقوم بتصنيع السيارات، ولكن الأسطوانات داخل "شاسيه" السيارة، ولا تأخذ حيز من "شنطة" السيارة"، والفيصل هنا هو مدى إقبال المواطنين على شراء سيارات تعمل بالغاز.