شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط متأثرة بالقطاع التكنولوجي مع انخفاض الداو جونز بأكثر من 800 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس وعمقت خسائرها نتيجة الضغوط والمبيعات المكثفة التي تعرضت لها أسهم القطاع التكنولوجي.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 881 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض إلى المستوى 955 ألف طلب من 1.011 مليون طلب في القراءة السابقة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 56.9 نقطة مقابل توقعات أشارت إلى القراءة 57 نقطة من 58.1 نقطة في يوليو/تموز.



وسوف علن وزارة العمل الأمريكية غدا تقريرها الشهري للوظائف وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم سيضيف 1.385 مليون وظيفة في أغسطس/آب وانخفاض معدل البطالة إلى 9.8% من 10.2% في يوليو/تموز.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3% أو ما يعادل 14 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.37 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 41.7 دولار وأقل سعر عند 40.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% أو ما يعادل 36 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 44.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.6 دولار وأقل سعر عند 43.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 2.8% (ما يعادل 807 نقاط) إلى 28292 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29199 نقطة وأقل مستوى عند 28074 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 5% (ما يعادل 598 نقطة) إلى 11458 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11894 نقطة وأقل مستوى عند 11361 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 3.5% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 3455 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3564 نقطة وأقل مستوى عند 3427 نقطة.