الاقتصاد

الذرة تغلق على انخفاض رغم انتعاش الصادرات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتعاش الصادرات الأمريكية.


يأتي ذلك بعد ارتفاع عقود الذرة أواخر أغسطس/آب إلى أعلى مستوى في عدة أشهر بفعل المخاوف المتعلقة بتراجع الإنتاج الأمريكية نتيجة الجفاف الذي يضرب مناطق واسعة غربي ووسط البلاد.


وسوف تصدر وزارة الزراعة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الجاري تقريرها الشهري بشأن العرض والطلب على السلع الزراعية من بينها الذرة والصويا.

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وكانت الوزارة قد أكدت أن صادرات أمريكا من الذرة بلغت 2.485 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أغسطس/آب.


من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.4% إلى 3.53 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 3.59 دولار وأقل سعر عند 3.53 دولار.

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