شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنحو 2% عقب خسائر حادة في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس لتبني على خسائر الجلسة الماضية وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية متضاربة وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وبناء على بيانات حكومية، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 881 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض إلى المستوى 955 ألف طلب، بينما تباطأ نمو مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 56.9 نقطة.

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ومن المنتظر غدا صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا مع توقعات بإضافة الاقتصاد أكثر من 1.3 مليون وظيفة في الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.9% أو ما يعادل 52 سنتا وأغلق المعدن عند 26.875 دولار للأوقية بعد انخفاض امس بنسبة 4.4%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 27.89 دولار وأقل سعر عند 26.63 دولار.