شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب صدور بيانات القطاع الخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات مخيبة للآمال بالقطاع الخدمي، وذلك بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة نتيجة ضعف العملة الأمريكية.



كان رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" قد صرح بأن المخاطر على الاقتصاد البريطاني الناجمة عن أزمة فيروس "كورونا" تفوق بكثير المخاطر الناجمة عن "بريكست" دون اتفاق.



ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين في أعقاب تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.

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وهناك نقاط خلافية عميقة لا تزال عالقة بين لندن وبروكسل ومن بينها الاتحاد الجمركي والهجرة وغير ذلك.



على صعيد آخر، انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في بريطانيا إلى 58.8 نقطة في أغسطس/آب، بينما توقع محللون استرار المؤشر عند 60.1 نقطة دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3279، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.3357 في حين سجل أقل سعر عند 1.3243.