شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس رغم انخفاض هامشي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة سجل انخفاضاً إلى 881 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض إلى المستوى 955 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، تباطأ نمو مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 56.9 نقطة مقابل توقعات أشارت إلى القراءة 57 نقطة من 58.1 نقطة في يوليو/تموز.

Advertisements



ومن المنتظر غدا الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا مع توقعات بإضافة الاقتصاد أكثر من 1.3 مليون وظيفة في الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% أو 6.90 دولار إلى 1937.8 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ السابع والعشرين من أغسطس/آب، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1956.6 دولار وأقل سعر عند 1927.2 دولار.