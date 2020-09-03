شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض هامشياً في انتظار بيانات الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية غدا الجمعة، وذلك بعد بيانات متضاربة.



وأظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة سجل انخفاضاً إلى 881 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض إلى المستوى 955 ألف طلب من 1.011 مليون طلب في القراءة السابقة، وتباطأ نمو مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 56.9 نقطة مقابل توقعات أشارت إلى القراءة 57 نقطة من 58.1 نقطة في يوليو/تموز.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا عن تقريرها الشهرية للوقوف على حالة سوق العمل، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم سيضيف 1.385 مليون وظيفة في أغسطس/آب وانخفاض معدل البطالة إلى 9.8% من 10.2% في يوليو/تموز.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.