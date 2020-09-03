«العنود» ثاني ناقلة جديدة تنضم لأسطول «البحري» في 2020

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وتعد كذلك ناقلة «العنود» الجديدة من نوع «كامسارماكس» Kamsarmax» ثاني سفينة تتسلمها «البحري» في إطار الاتفاقية التي وقعها قطاع البحري للبضائع السائبة مع الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي ميبو للأحواض الجافة» HMD» في أغسطس 2017م لبناء أربع ناقلات للبضائع السائبة وتسليمها لشركة البحري في 2020.
وتم بناء الناقلة الجديدة في أحواض شركة هيونداي فيتنام لبناء السفن في فيتنام، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي ميبو للأحواض الجافة، وبذلك يكون العدد الإجمالي لسفن شركة البحري المتنوعة قد ارتفع إلى 88 سفينة، بما في ذلك 41 ناقلة نفط خام عملاقة، و34 ناقلة للمواد الكيميائية والمنتجات، و7 ناقلات للبضائع السائبة، إلى جانب 6 من سفن الدحرجة (Ro-Ro)، فيما يجري حاليا بناء 10 ناقلات لمواد كيميائية أخرى، وناقلتين للبضائع السائبة، وناقلة نفط خام عملاقة واحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله الدبيخي إن تعزيز أسطولنا من خلال الاستثمار في السفن الحديثة والفعالة يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا بعيدة المدى، ونحن على ثقة بأن الناقلة «العنود» ستمنحنا مزيدا من المرونة والكفاءة التشغيلية لتلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم، وستمكننا كذلك من تعزيز مساهمتنا في الأداء السلس لسلاسل التوريد العالمية التي أكدت جائحة فيروس كورونا على أهميتها، وهذه الإضافة المهمة تعبر أيضا عن التزامنا المستمر ببناء القدرات البحرية في المملكة، بما يلبي مستهدفات رؤية المملكة 2030.
سفن شركة البحري
- 41 ناقلة نفط خام عملاقة
- 34 ناقلة للمواد الكيميائية
- 7 ناقلات للبضائع السائبة
- 6 من سفن الدحرجة (Ro-Ro)
- 10 ناقلات مواد كيميائية
- 2 ناقلة للبضائع السائبة
- 1 ناقلة نفط خام عملاقة
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