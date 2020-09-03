لقاء سعودي إماراتي لبحث جهود الإسكان وتنمية المجتمع

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واستعرض الأمير سعود بن طلال استراتيجية وزارة الإسكان ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مبيناً أن الوزارة تنطلق في سياساتها المتنوعة من «برنامج الإسكان» الذي يأتي من بين برامج الرؤية، حيث تشمل هذه السياسات التمويل والدعم السكني، دعم العرض، التنظيمات والتشريعات، وتطوير الخدمات، مشيرا إلى ما تحقق من منجزات متنوعة خلال الفترة الماضية، والتي تصب في تحقيق المستهدفات المحددة.
وأكد أن الوزارة تعمل على توفير الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي من شأنها تسهيل التملك السكني على الأسر السعودية، ضمن إجراءات رقمية ميسرة، إضافة إلى تكامل الشراكة مع القطاع الخاص من جهات التطوير والتمويل العقاري، إلى جانب توفير الحلول المناسبة للمواطنين من مستفيدي الإسكان التنموي، وذلك في سبيل رفع نسبة التملك السكني للأسرة السعودية، وكذلك برنامج «إيجار»، أحد البرامج المتنوعة التي تسهم في تنظيم القطاع العقاري بشكل عام وتعزيز توازنه واستدامته.
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