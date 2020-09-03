104.7 ملايين في حسابات 368 مزارع قمح

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وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 104.7 ملايين ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لـ368 مزارعا، وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه للمزارعين منذ بداية الموسم الحالي مبلغ 250.2 مليون ريال، ذلك لـ958 مزارعا، وبكمية 215.5 ألف طن، وستصرف الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الأقفال والتدقيق.
وبينت المؤسسة العامة للحبوب أنها بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداء من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، القاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.
وتتيح منصة «محصولي» للمزارعين المستفيدين اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح
- الإيداع: 104,742,641 ريالا
- المستفيدون: 368 مزارعا
- إجمالي المنصرف من بداية الموسم: 250,164,900 ريال
- المستفيدون: 958 مزارعا
- الكمية: 215,488 طنا
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