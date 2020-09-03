شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره لكنه يتجه نحو الإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس لكنها قلصت خسائرها وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك على الرغم من بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس والتي كشفت عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 9.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات بشكل كبير.



وفي نفس الفترة، تراجع الإنتاج الأمريكي من الخام بحوالي 1.1 مليون برميل يوميا إلى 9.7 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.

Advertisements



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش عند 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 41.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 41.7 دولار وأقل سعر عند 40.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 44.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.6 دولار وأقل سعر عند 43.1 دولار.