شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض متأثراً ببيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الخميس متأثراً ببيانات اقتصادية سلبية أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع السنوي الثاني.



وسجلت البيانات الحكومية الصادرة أمس انكماشا اقتصاديا في أستراليا بنسبة 7% خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات انكماش نسبته 6%.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه أستراليا ودول أخرى من أزمة فيروس "كورونا" مع عودة قيود الإغلاق في بعض الدول.

Advertisements



من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها أصدرا أمرا لحكام الولايات بضرورة الاستعداد لتوزيع لقاحات للوقاية من فيروس كورونا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني.



هذا، وتستهدف إدارة الرئيس "دونالد ترامب" معالجة أزمة الفيروس التاجي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني لحصد المزيد من التأييد والفوز بولاية ثانية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.7270، وسجل أعلى سعر عند 0.7340 في حين سجل أقل سعر عند 0.7266.