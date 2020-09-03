شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية جديدة ليضغط على دعم القناة الرئيسية الصاعدة ويتحرك دونه، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن ثبات السعر بإغلاق يومي دون هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو 1901.80 كهدف سلبي تالي، بينما التماسك فوق 1934.86 مطلوب لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 1967.90 ثم 2008.80.

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