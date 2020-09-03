شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية مع محاولات للارتفاع واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تخطي مستوى 1.1860 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو مناطق 1.2005 بشكل رئيسي، بينما كسر 1.1765 سيضغط على السعر لتكبّد خسائر إضافية وبدء تصحيح هابط على المدى الأطول.

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