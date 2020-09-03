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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 120 ألف زيارة ميدانية نفذتها إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الأشهر الثمانية الماضية، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة الرياض، لمتابعة مدى التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأسفرت الزيارات عن رصد 18036 مخالفة وتوجيه 18412 إنذارا. وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معا للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد «9911».

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