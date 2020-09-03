شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة النقد العربي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أطلقت مبادرة «برنامج الأبحاث المشتركة»، والتي تعتمد على مبدأ المشاركة البحثية، وتلاقي أفكار الباحثين في مجالات عدة من مختلف الخبرات، وذلك انطلاقا من اهتمامها بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وأهميتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراكا من المؤسسة لمسؤوليتها المجتمعية، ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة النقد العربي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.