شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو نشاط القطاع الخدمي الأمريكي في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد إدارة التوريدات (ISM) تباطؤ نمو نشاط القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال أغسطس/آب الماضي.

وكشفت البيانات عن أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي تباطأ نموه إلى 56.9 نقطة مقابل توقعات أشارت إلى القراءة 57 نقطة من 58.1 نقطة في يوليو/تموز.

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