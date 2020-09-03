شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات مع انتظار بيانات الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس وسط توقعات بوقف "ناسداك" مسيرة ارتفاعاته القياسية التي امتدت لعدة جلسات، وذل قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير الوظائف عن شهر أغسطس/آب للوقوف على حالة سوق العمل في ظل أزمة كورونا.

Advertisements



وأظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة سجل انخفاضاً إلى 881 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض إلى المستوى 955 ألف طلب من 1.011 مليون طلب في القراءة السابقة.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أشاد بالمستويات القياسية التي بلغتها "وول ستريت" أمس قائلا إن الأمريكيين محظوظون بكونه رئيسا لهم، وأن هذه المكاسب ربما تنهار لو فاز منافسه الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 28964 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 300 نقطة) إلى 11750 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 49 نقطة) إلى 3533 نقطة.