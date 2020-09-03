شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس تتخلى عن أعلى مستوى لها في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن أعلى مستوى لها في عامين سجلته في جلسة أمس، وذلك رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقى النحاس دعما من الطلب الصيني بالإضافة إلى انخفاض المخزون في مستودعات صينية وفي بورصة لندن للمعادن.

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وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" تجاوز 26 مليون حالة على مستوى العالم، ومن بينها أكثر من ستة ملايين حالة إصابة في الولايات المتحدة وحدها.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى ثلاثة دولارات للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر في جلسة اليوم عند 3.04 دولار في حين سجل أقل سعر عند 297 دولار.