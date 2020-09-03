الاقتصاد

شمس تقبل استقالة نادر الناصر من منصبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن قبول مجلس إدارتها لاستقالة نادر بن راشد الناصر من كل من منصبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف، والتي تقدم بها بتاريخ 31 أغسطس الجاري، حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 31 أغسطس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن سبب الاستقالة يعود إلى ظروفه الخاصة، مع بقاء عضويته في مجلس الإدارة.

هذا ومن المُقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن تعيين رئيس تنفيذي للشركة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 243.9 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019. 

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 43% مقارنة بالربع المماثل للعام السابق بسبب تداعيات فيروس وما تبعه من إجراءات احترازية.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 4.7 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019. 

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