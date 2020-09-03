شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على ريفان للتشغيل والصيانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء كامل نصيب مُلاك شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة، لتكون مملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 100% عند التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الهدف من ھذه المذكرة هو تحدید إطار التفاھم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولیة بین الطرفین، لیكون التنفیذ وفقاً للاقتراحات والتفاھمات المقدمة والمعتمدة من الطرفین كلاً بحسبه.

هذا وتفاھم الطرفان على أن تكون قيمة الشراء 946 ألف ريال مقابل امتلاك جميع حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة، علماً بأن مدة المذكرة ثلاثة أشهر.

وأشار البيان، إلى أن الجهة التي تم توقيع الاتفاق معها هو شركة عاج للاستثمار العقاري وشركة يمامي القابضة (المالكين لكامل الحصص في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة).

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ونوهت الشركة على أن هناك أطرافاً ذات علاقة بالاتفاقية يمتلكون نسبة 62.1% من أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم، ويملكون بشكل غير مباشر نسبة 70.8% من حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة.

والأطراف ذات العلاقة هم خالد بن محمد الخضير، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة الشيخ محمد الخضير للتطوير العقاري أحد كبار المساهمين بالشركة الوطنية، مؤسسة وقف محمد الخضير أحد كبار المساهمين بالشركة الوطنية، ومحمد بن خالد الخضير الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم.

وتتوقع الشركة أن ينتج عن الصفقة في حال اتمامها توفير في المصاريف التشغيلية للشركة الوطنية للتربية والتعليم من عقد الصيانة والتشغيل الحالي مع شركة ريفان وهو عقد متغير بناء على اعداد العمالة المستخدمة، إضافةً إلى استراتيجية الشركة في استحداث ذراع تشغيلي متخصص في تقديم الخدمات المساندة التعليمية مع ما تشهده الشركة من توسع وافتتاح مجمعات تعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتربية والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 12.1 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 مايو 2020، مقابل أرباح بلغت 13.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مايو 2019.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 37.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة المنتهية في 31 مايو 2019.