شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجاري الأمريكي يقفز في يوليو لأعلى مستوى منذ 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في يوليو، في ظل زيادة قياسية في الواردات مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملا معوقا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري قفز 18.9 بالمئة إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2008.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساع العجز إلى 58 مليار دولار في يوليو.

وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9 بالمئة إلى 231.7 مليار دولار.

Advertisements

كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3 بالمئة إلى 196.4 مليار دولار.

وزادت الصادرات 8.1 بالمئة إلى 168.1 مليار دولار.

وزادت صادرات السلع 11.9 بالمئة إلى 115.5 مليار دولار.

وساهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة.

وتسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن.