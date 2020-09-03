شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تؤكد "جمارك الإسكندرية" أفرجت عن سيارات بـ 5,4 مليار جنيه فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس الماضي، وهو الشهر العشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 5 مليارات و466 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و407 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 14 ألفًا و395 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و656 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، وتم تحصيل نحو974 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

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قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال شهر أغسطس الماضي؛ وتم إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و546 مليون جنيه.

وأشار نجم ، إلى الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، أفرجت عن 1220 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 874 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي، وتم تحصيل 169 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 55 مليون جنيه ، مضيفا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن799 رسالة قطع غيار سيارات خلال أغسطس الماضي بقيمة بلغت 936 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 92 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو18 مليون جنيه.