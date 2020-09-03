شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 12.6 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحاً 31.65 نقطة ليغلق عند مستوى 8045.09 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.08% رابحاً 101.81 نقطة ليغلق عند مستوى 9512.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 564.1 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.85%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.62%، ثم قطاعي التأمين والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.20%، 0.08% على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.

وقفز 105 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.88%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.87%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 6.64%، فيما تراجع 72 سهماً على رأسها سهم "ساب" بنسبة 3.17%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 2.62%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم "ساب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن أن مديرَي سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع، شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، قد أتما عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع 31 مليون سهماً في الشركة والتي سيتم الاستحواذ عليها من قبل تابعيهما، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ووجولدمان ساكس إنترناشونال، من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي لبيعها (بنفس السعر لكل سهم) للمستثمرين النهائيين اليوم الخميس.

وبموجب شروط بيع الأسهم، وافق ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي، على عدم التصرف في أي أسهم متبقية يمتلكانها في الشركة لمدة لا تقل عن 90 يومًا. ولن ينطبق ما سبق على (أ) بيع الأسهم ضمن عملية البيع الموضحة أعلاه؛ أو (ب) بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية للشركة بواسطة ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي، باستثناء البيع أو نقل الملكية التي تتعلق بطرح عام للأوراق المالية، بشرط أن يكون أحد الشروط لأي بيع أو نقل ملكية (باستثناء البيع أو نقل الملكية للشركة) أن يقدم البائع أو المنقول له الملكية تعهد خطي لسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وجولدمان ساكس إنترناشونال (بالصيغة والمحتوى المقبولين لسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وجولدمان ساكس إنترناشونال) بالالتزام بالقيود المفروضة أعلاه على ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي لمدة حظر التصرف المتبقية.

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سيتم تنفيذ بيع وشراء الأسهم مع كل مستثمر تم التخصيص له في عملية بناء سجل الاكتتاب المسرع، من خلال صفقات خاصة (الصفقات المتفاوض عليها) وفقًا للوائح ذات الصلة، ويتم تنفيذها خلال جلسة التداول يوم 3 سبتمبر 2020م، مع ملاحظة أن نقل الأسهم يظل خاضعًا لتنفيذ الصفقات الخاصة (الصفقات المتفاوض عليها) مع المستثمرين النهائيين المحتملين والتسوية الناجحة لتلك الصفقات.

بعد الانتهاء بنجاح من البيع، ستكون ملكية ناتويست بي إل سي 3.3% تقريباً، بينما ستكون ملكية بانكو سانتاندير إس إي في الشركة 2.4% تقريباً.

وفي سياق آخر أصدر مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية، قراراً بالموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة بيت الاستشارات الوطني في ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، بناءً على طلبها.