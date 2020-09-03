ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يهبطان مع فتور صعود لأسهم التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت المؤشرات الرئيسية بوول ستريت عند الفتح اليوم الخميس، عن مستويات مرتفعة سجلتها أمس إذ فقدت موجة ارتفاع لأسهم التكنولوجيا قوة الدفع وتظهر أحدث بيانات مستويات مرتفعة لإعانة البطالة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 16.10 نقطة أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 3564.74 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 194.55 نقطة أو ما يعادل 1.61 بالمئة إلى 11861.90 عند الفتح.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 9.80 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 29090.70 نقطة.
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