شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB".. وتراجع عامر جروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى- مصر إلى 128.056 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 229.748 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 703.271 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.087 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 270.956 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 169.632 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 182.328 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية إلى 84.077 مليون شهادة، حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، للجلسة الخامسة على التوالي، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 559 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 627.350 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11180 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 951 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.