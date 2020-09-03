شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 3-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1935 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 855 للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 732.85 جنيه عيار 21: 855 جنيها عيار 24 : 977.10 جنيه علي جانب أخر شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 3-9-2020 ، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم. Advertisements

والتى جاءت كالتالى: والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار: بـ 15.80 جنيه للشراء ، و15.90 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى : بلغ 18.62 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.97 جنيه للشراء، 21.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.27 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

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