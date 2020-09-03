شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه. وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 5ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر13%، فيما بلغ أعلى عائد 521ر13% وسجل أقل عائد 4ر13%. Advertisements وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 552ر13%، في حين سجل أعلى عائد 58ر13%، وأقل عائد 5ر13%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.