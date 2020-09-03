شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اليورو اليوم الخميس 3-9-2020.. ويسجل 18.68 جنيه بالمركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 3-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك المركزى المصرى 18.68 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، مقابل 18.95جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.95جنيه. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.95جنيه. 18.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 19.08 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.77 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.77 جنيه. 18.84 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 19.99 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.60 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.60 جنيه للشراء. 18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.56 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.56 جنيه للشراء. Advertisements 18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.59 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.59 جنيه للشراء. 18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.88 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.88 جنيه للشراء. 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.56 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.56 جنيه للشراء. 18.08 جنيه للبيع. اليورو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبى، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

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