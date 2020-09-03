شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي ، خاصة بعد انخفاض استهلاك البنزين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية ، ويضغط على الأسعار أيضا صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 3.1% إلى مستوي 40.27$ الأدنى منذ 4 آب/أغسطس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 41.56$، وسجل أعلى مستوي عند 41.77$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.8% إلى مستوي 43.22$ للبرميل الأدنى منذ 3 آب/أغسطس ، من مستوى الافتتاح عند 44.46$ ، وسجل أعلى مستوي عند 44.56$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 3.4% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.0% ،وتعد تلك الخسارة هي الأكبر لأسعار النفط العالمية منذ 24 حزيران/يونيو الماضي ، بسبب مخاوف حيال الطلب الأمريكي على البنزين.

قالت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين انخفض الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل فى الأسبوع السابق.

ووفقا للتقارير الأسبوعية فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية ، لا يزال الطلب على البنزين أقل بنسبة 10% تقريبا عن مستويات العام الماضي ، الأمر الذي يعكس التأثير المستثمر لجائحة فيروس كورونا.

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وأعلنت الوكالة الأمريكية انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 9.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 28 آب/أغسطس، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.0 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 498 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 3 نيسان/أبريل الماضي.

يعاذ هذا الارتفاع الواسع فى السحب من المخزونات إلى إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير فى منطقة خليج المكسيك بسبب الإعصار والعواصف التي ضربت السواحل الأمريكية.

ولنفس السبب انخفض الإنتاج الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو 1.1 مليون برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 9.7 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تحسن مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.