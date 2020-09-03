شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تعين بنوكا لسندات دولارية لأجل 10 سنوات وفورموزا لأجل 30 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتعيين عدد من البنوك لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات وسندات فورموزا لأجل 30 عاماً.

وقامت رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، بتكليف بي.إن.بي باريبا وسيتي واتش.اس.بي.سي بترتيب مكالمات مع مستثمرين، سيليها الإصدار وفقا لأوضاع السوق، وفقاً لوكالة رويترز.

كما يشارك ميزوهو سيكيوريتيز وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي نيكو في الصفقة.

وبحسب الوكالة، ستصدر سابك سندات عادية بـ500 مليون دولار لأجل 10 أعوام.

وتسوق سابك هذه السندات بسعر استرشادي بـ190 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأميركية.

وتأتي الشريحة الثانية لسندات فورموزا لمدة 30 عاما بفائدة 3.375% بقيمة 500 مليون دولار.

وذكرت سابك في وقت سابق أنها قامت بتعيين بنوك لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات وحكومات في منطقة الخليج لجمع سيولة في ظل ركود.

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وكلفت سابك بنوكا منها سيتي وإتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا لترتيب العملية، وأضاف أحدهما أن حجم العملية سيتجاوز على الأرجح المليار دولار.

وحققت سابك صافي خسارة بلغ 2.22 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 2.03 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 3.3 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.4 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وبعدها ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني الممنوح لسابك عند الدرجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن تصنيف "سابك" يتوافق مع تصنيف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" وذلك بعد استحواذ الأخيرة على 70% من "سابك".