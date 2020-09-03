شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الصعود قبيل بيانات قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، فى ظل تقليص التجار رهانات بيع العملة الأمريكية ، وبفضل تزايد آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن قطاع الخدمات خلال آب/أغسطس.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 93.07 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.66 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.65 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 29 شهرا عند 91.75 نقطة.

يدعم الصعود الحالي فى مستويات العملة الأمريكية ، تقليص التجار رهانات بيع الدولار الأمريكي ، والتحول إلى بيع العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة العملة الأوروبية الموحدة بعدما عبر البنك المركزي الأوروبي عن قلقه بأن يؤثر ارتفاع اليورو سلبا على النمو الاقتصادي فى القارة العجوز.

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وبخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية عند مستويات منخفضة ، عززت بيانات اقتصادية قوية خاصة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ، آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية من واشنطن ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن قطاع الخدمات خلال آب/أغسطس ،إيجابية تلك البيانات سوف توسع المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.955 مليون فى الأسبوع المنتهي 29 آب/أغسطس من 1.006 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام أكثر من 58 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 57.0 نقطة خلال آب/أغسطس من مستوى 58.1 نقطة فى تموز/يوليو .