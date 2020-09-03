انخفاض حاد في أسعار الذهب.. والمعدن الأصفر يخسر 16 جنيها

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد، الخميس 3 سبتمبر، في الأسواق المصرية، بقيمة 16 جنيها، مقارنة بأسعار الأربعاء، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 850 جنيها للجرام.

وعالميا هبط سعر الذهب، حيث شهد سعر الأوقية الخميس، تراجعا بنحو 10.48 دولارات بنسبة 0.54%، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1932.44 دولارا في الساعة 12:20 ظهرا اليوم بتوقيت القاهرة.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر، الأسبوع قبل الماضي، بمقدار 60 جنيها دفعة واحدة، ليسجل عيار 21، 850 جنيها للجرام، محققة أدنى خسارة يومية في 7 أعوام.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت مؤخرا أعلى سعر في تاريخ مصر، حيث وصل عيار 21 لـ925 جنيها للجرام.

أسباب التراجع

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا إلي 1900 دولار نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع حيث هبط الذهب بمقدار 3.85% ووصل سعره العالمي إلي 1943 دولار للأوقية بعد ارتداد من 2049 دولار للأوقية.

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يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسيوع الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 45 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق ليتخطى عيار 21 حاجز ال900 جنيها للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصرية.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 729 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 850 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 971 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6800 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.