مسئول ببنك انجلترا يتوقع العودة إلى العمل تدريجيا مع استمرار انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك مدير وحدة الاستقرار المالي في بنك إنجلترا "أليكس برازير" في فرص عودة الموظفين إلى بيئات مكاتب العمل ذات الكثافة العالية بصورة مفاجئة، مشددا على ضرورة حدوث ذلك تدريجيا، مع استمرار انتشار فيروس "كورونا".

وقال "برازير" في تصريحات أمام لجنة الخزانة في مجلس النواب نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يجب توقع حدوث عودة تدريجية للعمل، فأنا أشعر بالأمان عند ذهابي إلى المكتب ولكني أتفهم لماذا لا يشعر الكثيرون بذلك"، وأضاف "من غير الممكن عودة عدد كبير من الأشخاص إلى مكاتبهم بصورة مفاجئة".

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وتأتي تصريحاته في ظل تصاعد المطالبات للحكومة بحث الأفراد على العودة للعمل، ومع ذلك، يقول عدد متزايد من أصحاب العمل إن العمل في المنزل - وهو النظام الذي تم إدخاله في البداية كإجراء مؤقت أثناء الإغلاق - يمكن أن يصبح حالة دائمة، فيما عمدت شركات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وفوجيتسو ونات ويست وشركات مثل لويد جروب، إلى وضع خطط أكثر مرونة لموظفيهم بالسماح بالعمل عن بعد، وفي الوقت نفسه، قال 50 من أكبر الشركات في المملكة المتحدة الذين استطلعت آراءهم "بي بي سي" إنهم ليس لديهم خطط لإعادة جميع الموظفين إلى المكتب بدوام كامل في المستقبل القريب.

كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود عائد كبير هو أن الشركات لم تتمكن من رؤية طريقة لاستيعاب أعداد كبيرة من الموظفين بينما لا تزال أنظمة التباعد الاجتماعي سارية.