شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سوق مسقط بنسبة 0.61% بالختام للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.61% خاسراً 22.90 نقطة ليغلق عند مستوى 3746.190 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 7.7 مليون سهم بقيمة 980.4 ألف ريال عبر تنفيذ 565 صفقة لعدد 37 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 3 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.90%، ثم سهم " الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.90%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.76%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.13%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.06%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.29%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 196.3 ألف ريال عماني.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة فنادق الباطنة، عن نتائج اجتماع قرارات مجلس الإدارة المنعقدة أمس الأربعاء، وتم اعتماد طلب استقالة طارق بن سليمان الحوقاني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ 2 سبتمبر، والتي تقدم بها بعد اعتماد النظام الأساسي للشركة، والذي نص أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 7 أعضاء بدلاً من 8 أعضاء، فيما تم تعيين خلال بن سعيد السناني ليكون ممثلاً عن صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وتعيين إبراهيم بن ناصر الفهدي ممثلاً لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

وفي السياق ذاته أعلنت الشركة العمانية القطرية للاتصالات، عن تعيين شبيب بن محمد الدرمكي بديلاً لريم بنت محمد جواد في عضوية مجلس الإدارة ممثلة لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والتي استقالت أيضاً من رئاسة لجنة التدقيق، وسيتم تعيين بديلاً لها.