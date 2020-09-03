شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 44.42 دولار لبرنت و41.55 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 44.42 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا سنتا واحدا أو ما يوازي 0.02 ٪ فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي41.55 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 4 سنتات أو ما يوازي 0.10 ٪.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع كما غذت بيانات أخرى، مثل أن أرباب الأعمال في القطاع الخاص الأمريكي وظفوا عددا أقل من المتوقع من العاملين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، المخاوف من أن التعافي الاقتصادي يتعثر وفقا لرويترز.

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لكن أسواق النفط تلقت بعض الدعم من نفي العراق سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات نفط أوبك+ خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.