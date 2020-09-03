شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع 0.11% بجلسة اليوم.. وتعيين محمد الهاشمى مديرا ماليا لأدنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4552.199 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.299 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 396.9 مليون سهم، بقيمة 114.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1837 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.27%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.41%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.10%، 0.03%، على التوالي.

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وقفز 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 14.29%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 11.86%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 6.27%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.55%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 2.12%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 100.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، عن تعيين محمد الهاشمي في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة، ويشغل "الهاشمي" حالياً منصب المدير التنفيذي للعمليات، وسوف ينتقل منصبه الجديد بعد استقالة المدير المالي التنفيذي حالياً بيتري بنتي، الذي سيعود إلى بلده فنلندا لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، وسوف يباشر "الهاشمي" مهام عمله الجديد من تاريخ 20 سبتمبر.

وكشفت شركة الوثبة الوطنية للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة السابع للعام 2020، للاطلاع واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام 2020، والنظر في الاستقالة المقدمة من سعيد عمير يوسف المهيري من منصبه كعضو مجلس إدارة، والنظر في تعيين أحد الأعضاء الجدد على أن يتم العرض على أول جمعية تاليه لاعتماد تعيينه طبقاً للقانون، ومناقشة أي أمور اعتيادية أخرى.