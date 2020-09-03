شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 6 أسابيع بفضل معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى ستة أسابيع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل معنويات قوية تسيطر على معظم الأسواق ، خاصة مع استمرار مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت فى تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.25% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ، مسجلا مستوي 375.92 نقطة الأعلى منذ 21 تموز/يوليو الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.7% ، فى أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، تاليه قطاعات صناعة السيارات والسفر والترفيه.

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تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,588.11 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك أيضا مستوي قياسي جديد عند 12,074.07 نقطة ، متجاوزا حاجز 12,000 نقطة للمرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة ، بفضل الصعود الواسع لمعظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

ودعم المكاسب القوية للأسهم الأمريكية بيانات اقتصادية جددت آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.3% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.9%.