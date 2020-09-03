شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,927.14$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,942.77$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,951.03$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.5% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,992.33$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ، فى ظل تقليص التجار رهانات بيع العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى بيانات قوية فى الولايات المتحدة ، عززت آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.59 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,250.04 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 آب/أغسطس الماضي.