هاني ويل يكتسي باللون الأخضر - تحليل – 03-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هاني ويل (HON) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.68% بما يعادل 4.50 نقطة ليستقر على سعر 172.47 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة منه لتصريف بعضاً من هذا التشبع الشرائي.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 165.24، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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