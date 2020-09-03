شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يعاود الارتفاع – تحليل – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هيوليت باكرد (HPQ) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعد محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، وسط توارد الإشارات السلبية منها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.01% بما يعادل 0.58 نقطة ليستقر على سعر 19.84 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 20.21.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 20.21، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 21.83.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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