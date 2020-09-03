شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم آي بي إم (IBM) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 3.87% بما يعادل 4.78 نقطة ليستقر على سعر 128.18 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 122.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 135.70.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد